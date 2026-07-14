Если в результате смены состава правительства на Украине свою должность потеряет и министр обороны Михаил Федоров, причиной будет его конфликт с членами Зе-команды из-за денежных потоков на торговле оружием.
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