На основе опыта Москвы утвержден национальный стандарт видеонаблюдения — Собянин

Видеонаблюдение помогает контролировать выполнение работ Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале рассказал о том, как в столице используются системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности и комфорта горожан и гостей города.
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