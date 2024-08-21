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Стефен Карри подал заявку на регистрацию товарного знака для «NUIT NUIT»

Стефен Карри подал заявку на регистрацию товарного знака для «NUIT NUIT»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» подал заявку на регистрацию в качестве товарного знака в ЕС и США фразы «NUIT NUIT» («Night Night» на французском), которая приобрела популярность во время Олимпийских игр в Париже.

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