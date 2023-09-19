Закон, порядок, государство

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Госавтоинспекция приглашает школьников к участию во всероссийской онлайн-олимпиаде по ПДД «Безопасные дороги»

Сегодня на образовательной платформе Учи.ру стартовала всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» на знание основ безопасного поведения на дороге.

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