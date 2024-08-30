Дмитрий Артюхов поучаствовал в форуме Росмолодежи «Территория смыслов»

Подведены итоги молодежного форума «Территория смыслов». Его заключительным событием стало расширенное заседание комиссии Госсовета РФ «Молодежь и дети», которую возглавляет губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов.
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