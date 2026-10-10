Европейский след: как к россиянам попадают авто, находящиеся в розыске Интерпола

"112" Российские автолюбители покупают машины, объявленные в международный розыск. За миллионы им продают авто, в которые по закону нельзя даже садиться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ревнивицы втыкали...
- Ревнивицы втыкали...
- Ревнивицы втыкали...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым