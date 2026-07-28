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Русская весна

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В США указали на уловку Зеленского

В США указали на уловку Зеленского

Владимир Зеленский пытается представить ошибочный удар ВСУ по иранскому судну в виде услуги, которую Киев якобы оказал Вашингтону, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

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