В США указали на уловку Зеленского

Владимир Зеленский пытается представить ошибочный удар ВСУ по иранскому судну в виде услуги, которую Киев якобы оказал Вашингтону, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
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