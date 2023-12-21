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В Иркутске гражданину Китая дали 9 лет колонии за кражу леса на 1,4 миллиарда рублей

В Иркутске гражданину Китая дали 9 лет колонии за кражу леса на 1,4 миллиарда рублей

Его признали виновным в организации преступного сообщества, контрабанде леса и стратегически важных ресурсов, отмывании денег, незаконном создании юрлица и неправомерном обороте средств платежей.

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