В Иркутске гражданину Китая дали 9 лет колонии за кражу леса на 1,4 миллиарда рублей

Его признали виновным в организации преступного сообщества, контрабанде леса и стратегически важных ресурсов, отмывании денег, незаконном создании юрлица и неправомерном обороте средств платежей.
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