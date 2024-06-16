Электропоезд сбил 18-летнюю девушку недалеко от станции "Обское море" в Академгородке

Поезд сбил 18-летнюю девушку в районе остановки "Обское море" в Академгородке. Инцидент произошел утром 16 июня, когда девушка вместе со своими сверстниками шла по железнодорожным путям к автобусной остановке.
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