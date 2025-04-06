СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ Слегка утомили представители “партии мира”, устраивающие истерику там, где им указывают на неопровержимые факты - наше всепрощенчество и великодушие по отношению к врагам, не скрывающим своей цели - уничтожить Россию, служат крайне плохую службу.
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