Ученые из Адыгеи обнаружили редкую бабочку, эпиблему книциколану, на территории России. Вид обычно обитает в Западной и Центральной Европе.
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