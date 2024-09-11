В Калужской области на заводе погиб 37-летний рабочий

10 сентября в Людиново погиб рабочий на предприятии. Как сообщили в СУ СК России по Калужской области, в результате падения с 12-метровой высоты на бетонную площадку на территории технологической зоны предприятия в Людиново погиб 37-летний работник подрядной организации, выполняющий монтаж системы вентиляции .