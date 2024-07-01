Танос vs экономист: философский взгляд на проблему перенаселения

С древнейших времен человечество задавалось вопросом о пределах своего роста. Мифы о Всемирном потопе, встречающиеся практически во всех культурах мира, можно рассматривать как своеобразное отражение этих размышлений.
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