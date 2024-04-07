8 альбомов, которые вам нужно услышать на этой неделе

В эпоху потокового вещания слушать новую музыку еще никогда не было так просто На этой неделе представляю несколько лучших новых альбомов таких групп, как Vampire Weekend, The Libertines, Griff, Bob Vylan, Mount Kimbie, Khruangbin, The Black Keys и Palace.
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