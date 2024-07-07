«Аэрофлот» бесплатно переоформил 3200 пассажиров задержанных рейсов на другие ближайшие вылеты

На 7 июля из 266 запланированных рейсов заблаговременно скорректировано время вылета по 7 рейсам.vk.com/aeroflot--> Авиакомпания «Аэрофлот» бесплатно переоформила 3200 пассажиров задержанных рейсов на другие ближайшие вылеты, ситуация с вылетами полностью стабилизирована.