Единая лига ВТБ. УНИКС и ЦСКА определят победителя регулярки, «Локо» примет «Енисей», «Уралмаш» – «Руну»

Казанский УНИКС и московский ЦСКА в решающей встрече определят победителя регулярки. Краснодарский «Локомотив-Кубань» примет красноярский «Енисей», екатеринбургский «Уралмаш» сразится с московской «Руной».
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