Валерий Леонтьев решил лечь под нож, чтобы исправить ошибки "нулевых"

По данным "КП", народный артист России перенёс сразу несколько операций"Комсомольская правда" узнала, что Валерий Леонтьев за последние годы перенёс сразу несколько операций, поскольку хотел исправить ошибку пластических хирургов из "нулевых".
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