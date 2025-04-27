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Малышева призвала сажать в тюрьму матерей за одно действие

Малышева призвала сажать в тюрьму матерей за одно действие

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева призвала сажать в тюрьму матерей за одно действие. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале она осудила родителей, которые специально заражают детей ветрянкой или другими болезнями в надежде, что у них благодаря этому укрепится иммунитет.

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