В России стартовал сбор вопросов для прямой линии с президентом

Сегодня стартует сбор вопросов от россиян на «прямую линию» с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне сообщил, что в этом году вновь будет совместный формат «прямой линии» и итоговой пресс-конференции.
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