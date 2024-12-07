В России стартовал сбор вопросов для прямой линии с президентом

Сегодня стартует сбор вопросов от россиян на «прямую линию» с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне сообщил, что в этом году вновь будет совместный формат «прямой линии» и итоговой пресс-конференции.