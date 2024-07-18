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Корабль «Виктор Великий» буксируют из Зеленодольска на Балтику для испытаний

Корабль «Виктор Великий» буксируют из Зеленодольска на Балтику для испытаний

Построенный на Зеленодольском судостроительном заводе имени А. М. Горького патрульный корабль «Виктор Великий» проекта 22160 типа «Василий Быков» буксируют внутренними водными путями на Балтийское море для прохождения испытаний.

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