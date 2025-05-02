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Сочида «Гаспралы укулары»нда татар халкының рухи һәм тарихи кыйммәтләре темасы күтәрелде

Сочида «Гаспралы укулары»нда татар халкының рухи һәм тарихи кыйммәтләре темасы күтәрелде

Сочи шәһәрендә «Гаспралы укулары» VIII Бөтенроссия фәнни-гамәли конференциясе ачылды. Конференция быел «Россиянең рухи нигезләре һәм Җиңүнең 80 еллыгын билгеләү — мәдәни һәм тарихи кыйммәтләрне саклау» темасына багышлана.

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