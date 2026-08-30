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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евсеев про 1:3 от «Рубина»: «Во второй половине перестали играть, испугались начинать атаки. Пропустили голы после своих ошибок. Вот и все»

Главный тренер « Динамо » Махачкала Вадим Евсеев высказался после поражения от « Рубина » в матче 6-го тура Альфа-Банк РПЛ (1:3).

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