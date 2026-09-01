Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Выдворение и точка: Чем закончилось громкое дело семьи приезжих, чей ребёнок наворотил дел

Выдворение и точка: Чем закончилось громкое дело семьи приезжих, чей ребёнок наворотил дел

В центре вашего внимания Вечер у станции метро "Улица Дыбенко" в Санкт‑Петербурге обернулся настоящей драмой: безобидная перепалка в Сети молниеносно выплеснулась на городские улицы.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Елкин
Владимир Елкин

Чем жестче миграционное законодательство, тем спокойнее в стране. Неужели это непонятно нашей Думе? Учиться у Саудовской Аравии или ОАЭ не помешало бы! Хотя что могут предложить тупые спортсмены и скоморохи, оседлавшие наши законодательные органы в основном в шкурных интересах???

Профиль пользователя Вячеслав Дегтярев
Вячеслав Дегтярев

В процессе проверки выяснилось, что семья зачинщика находилась в регионе на особых основаниях, а при изучении документов обнаружились существенные нарушения миграционного законодательства.
В результате компетентные органы приняли жёсткое, но обоснованное решение - оперативно подготовили и оформили документы для выдворения всей семьи за пределы страны. Правоохранители подчеркнули, что закон не делает исключений: игнорирование общественных норм и правил неизбежно влечёт за собой серьёзные последствия.

Профиль пользователя Владимир Мехонцев
Владимир Мехонцев

Всю эту мигрантскую гоп-компанию выдворить вместе с родственниками. И это будет справедливо. И, возможно, станет примером для остальной шелупони, привыкшей толпой на одного. Россия тогда станет Державой, когда научится обеспечивать безопасность своих граждан. В противном случае все останется на уровне болтовни и благих пожеланий.

Профиль пользователя Скиф Туран
Скиф Туран

То, что выдворили зачинщика конфликта - это хорошо! Но почему, тех кто оказал силовую поддержку агресивному инородцу, не выдворили, и они остались в России? Это очень плохо!

Профиль пользователя Galka
Galka

👍 Неужели это случилось! Наконец-то наказание постигло нарушителей наших законов. Главное, чтобы это продолжалось. Тогда может наступит более-менее спокойствие.