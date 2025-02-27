FPV-дроны центра "Рубикон" поразили боевиков ВСУ в курском приграничье

ТАСС/Вадим Савицкий Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" нанесли поражение бронированной технике, автомобилям и личному составу украинских боевиков в курском приграничье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии