В Липецкой области на трассе М-4 2 сентября ожидаются дожди

Дожди на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области ожидаются вечером и ночью, днём погода будет ясной.2 сентября на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области ожидаются дожди.
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