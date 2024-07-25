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Дизайнерская мастерская.

Дизайнерская мастерская.

Сегодня воспитанники группы №8, работая в дизайнерской мастерской, изготавливали необычные атрибуты для сюжетно-ролевой игры ´Магазин посуды´В процессе творческой деятельности ребята решали проблемную ситуацию ´Можно ли из обычной посуды сделать красивую и как?´, развивали умение применять мозаичную лепку во время декоративной деятельности.

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