Дизайнерская мастерская.

Сегодня воспитанники группы №8, работая в дизайнерской мастерской, изготавливали необычные атрибуты для сюжетно-ролевой игры ´Магазин посуды´В процессе творческой деятельности ребята решали проблемную ситуацию ´Можно ли из обычной посуды сделать красивую и как?´, развивали умение применять мозаичную лепку во время декоративной деятельности.