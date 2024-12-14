Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Сметанина попала в реанимацию

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина попала в реанимацию из-за инсульта. Как рассказал ТАСС президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин, этот инцидент произошел неделю назад.
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