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Ученик Александра Сокурова представит на Берлинале фильм о летчиках

Ученик Александра Сокурова представит на Берлинале фильм о летчиках

Режиссер Александр Золотухин - выпускник режиссерской мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете - представит свою новую картину "Брат во всем" на 72-м Берлинском кинофестивале, который пройдет с 10 по 16 февраля 2022.

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