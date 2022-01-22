Ученик Александра Сокурова представит на Берлинале фильм о летчиках

Режиссер Александр Золотухин - выпускник режиссерской мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете - представит свою новую картину "Брат во всем" на 72-м Берлинском кинофестивале, который пройдет с 10 по 16 февраля 2022.