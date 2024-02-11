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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В сети показали, как бы выглядела Cyberpunk 2077, если бы ее выпустили еще в 90-х на Sega...

В сети показали, как бы выглядела Cyberpunk 2077, если бы ее выпустили еще в 90-х на Sega...

В сети показали, как бы выглядела Cyberpunk 2077, если бы ее выпустили еще в 90-х на Sega Mega-CDПользователь Reddit с ником DisketteDetective опубликовал видео, на котором показал, какой могла бы быть графика в Cyberpunk 2077, если бы игру выпустили еще в 90-х на Sega Mega-CD.

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