Дубинский: Байден не хочет участвовать в реализации «плана Зеленского»

Президент США Джо Байден, отказавшийся ехать на встречу контактной группы в Германии, таким образом хочет переложить на Европу и Киев ответственность за реализацию «плана Зеленского», считает находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии