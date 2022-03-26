«Лаборатория Касперского» внесена США в список фирм, продукция которых представляет угрозу безопасности страны

Вчера Федеральная комиссия по связи США (FCC) внесла отечественного разработчика известного антивирусного ПО, «Лабораторию Касперского», в перечень фирм, продукция которых представляет угрозу безопасности США.
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