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«Лаборатория Касперского» внесена США в список фирм, продукция которых представляет угрозу безопасности страны

«Лаборатория Касперского» внесена США в список фирм, продукция которых представляет угрозу безопасности страны

Вчера Федеральная комиссия по связи США (FCC) внесла отечественного разработчика известного антивирусного ПО, «Лабораторию Касперского», в перечень фирм, продукция которых представляет угрозу безопасности США.

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