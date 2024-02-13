Тревел-блогер Ансталь: у россиян наиболее популярен морской круиз по арабским странам

В последнее время большую популярность набирают морские круизы. Так, наибольшей популярностью у россиян пользуются круизные поездки по арабским странам, сообщила тревел-блогер Наталия Ансталь в беседе с News.
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