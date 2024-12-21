Том Холланд рассказал о планах на Рождество с любимой

Актер решил создать объединенную семью. Том Холланд и Зендея разлучаются редко LEGION-MEDIAКак рассказал на днях Том Холланд во время интервью на подкасте Dish, он уже давно определился с планами на празднование нынешнего Рождества.
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