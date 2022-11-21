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Бэйл забил 41-й мяч за Уэльс – США с пенальти. Он рекордсмен сборной по голам и матчам

На счету полузащитника Гарета Бэйла 41 гол за сборную Уэльса – больше всех. Футболист «Лос-Анджелеса» реализовал пенальти на 82-й минуте матча с командой США (1:1, второй тайм) на ЧМ-2022.

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