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Амнистия: понятие, условия и основные моменты. Объяснение для школьников

Амнистия: понятие, условия и основные моменты. Объяснение для школьников

А также как отвечать на вопросы об амнистии на уроках и экзаменах фото: Irina WS/Shutterstock/Fotodom.

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