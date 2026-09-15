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Аргументы и Факты

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Путешественник Бодокия назвал пять до конца не разгаданных мест Земли

Путешественник Бодокия назвал пять до конца не разгаданных мест Земли

Даже современные исследования пока не дают окончательных ответов на все вопросы о Стоунхендже, Нан-Мадоле, геоглифах Наски и ряде других объектов, рассказал «Новым Известиям» профессиональный путешественник Альберт Бодокия.

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