Mash: актера Панкратова-Черного выписали из больницы после перелома ребер

Актера Александра Панкратова-Черного выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным Telegram-канала, после выписки у Панкратова-Черного сохранилась отечность левой половины грудной клетки.
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