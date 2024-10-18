Собянин назвал детали плана строительства жилья за счет города

Основная масса жилья, возводимого за счет городского бюджета, придется на программу реновации. Параллельно с жилыми домами будут возводиться школы, детские сады, поликлиники и прочая социальная инфраструктура В 2025-2027 годах в Москве за счет города планируется возвести 7,3 млн кв.