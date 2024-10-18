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Собянин назвал детали плана строительства жилья за счет города

Собянин назвал детали плана строительства жилья за счет города

Основная масса жилья, возводимого за счет городского бюджета, придется на программу реновации. Параллельно с жилыми домами будут возводиться школы, детские сады, поликлиники и прочая социальная инфраструктура В 2025-2027 годах в Москве за счет города планируется возвести 7,3 млн кв.

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