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Закон, порядок, государство

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Во Владимире урок мужества провели для старшеклассников сотрудники полиции, ветераны и члены общественных советов

В преддверии Дня защитника Отечества и в рамках акции «Неделя мужества» Урок мужества провели для старшеклассников сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел и члены Общественного совета при УМВД России по городу Владимиру совместно с ветеранами боевых действий – членами Всероссийской Общественной организации «Боевое братство».

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