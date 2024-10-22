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Онкобольной король Великобритании пробыл на обеде в честь себя всего 10 минут

Онкобольной король Великобритании пробыл на обеде в честь себя всего 10 минут

Карл III не задержался на обеде в свою честь и покинул мероприятие до подачи первого блюда. Король Карл III общается со школьниками в саду Дома правительства в Канберре на второй день королевского визита в Австралию и Самоа, 21 октября 2024 года, фото: PA ImagesКороль Карл III не задержался надолго на обеде, устроенном в его честь 20 октября, несмотря на то что это было всего лишь второе запланированное для короля мероприятие во время его визита в Австралию.

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
Ну зачем так? &quot;Онкобольной король&quot;... Не стыдно? Не потому, что он - король, а потому, что он такой же человек со всеми его проблемами и болячками. Никто не застрахован от этой беды. Злорадству здесь не место.
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