Онкобольной король Великобритании пробыл на обеде в честь себя всего 10 минут

Карл III не задержался на обеде в свою честь и покинул мероприятие до подачи первого блюда. Король Карл III общается со школьниками в саду Дома правительства в Канберре на второй день королевского визита в Австралию и Самоа, 21 октября 2024 года, фото: PA ImagesКороль Карл III не задержался надолго на обеде, устроенном в его честь 20 октября, несмотря на то что это было всего лишь второе запланированное для короля мероприятие во время его визита в Австралию.