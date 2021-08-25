Мировое обозрение

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Годовая инфляция в России с 17 по 23 августа ускорилась до 6,68%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Годовая инфляция в России за неделю с 17 по 23 августа ускорилась до 6,68%, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития.

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