Трампа предупредили о необходимости радикального шага по Украине

Профессор Малинен: Трампу нужно отказаться от политики открытых дверей для Киева Избранному президенту США Дональду Трампу придется отказаться от политики открытых дверей для Украины в Североатлантическом альянсе для урегулирования конфликта, заявил в соцсети X профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.