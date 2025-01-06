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Трампа предупредили о необходимости радикального шага по Украине

Трампа предупредили о необходимости радикального шага по Украине

Профессор Малинен: Трампу нужно отказаться от политики открытых дверей для Киева Избранному президенту США Дональду Трампу придется отказаться от политики открытых дверей для Украины в Североатлантическом альянсе для урегулирования конфликта, заявил в соцсети X профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

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