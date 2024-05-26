Источник: Жена арестованного генерал-лейтенанта Шамарина меняла машины каждые три года. Что ещё в "заначке" у семьи?

Военный гарнизонный суд решил арестовать на два месяца генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, который является начальником Главного управления связи Вооружённых сил России и заместителем начальника Генерального штаба.
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