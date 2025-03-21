Херш утверждает, что Трамп намерен снять санкции с РФ

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш утверждает, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия экономических санкций с России и сотрудничества с руководством РФ в целях развития Крыма как международного курорта.