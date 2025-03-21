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Лента новостей Крыма

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Херш утверждает, что Трамп намерен снять санкции с РФ

Херш утверждает, что Трамп намерен снять санкции с РФ

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш утверждает, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия экономических санкций с России и сотрудничества с руководством РФ в целях развития Крыма как международного курорта.

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