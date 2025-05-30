Работодатели рассказали о влиянии соцсетей на выбор соискателей

Среди опрошенных работодателей 65% рассказали, что у них нет практики анализа соцсетей кандидатов. В то же время 20% респондентов отметили, что их обращение к соцсетям является формальностью, а 14% признались, что их изучение влияет на процесс найма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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