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Работодатели рассказали о влиянии соцсетей на выбор соискателей

Работодатели рассказали о влиянии соцсетей на выбор соискателей

Среди опрошенных работодателей 65% рассказали, что у них нет практики анализа соцсетей кандидатов. В то же время 20% респондентов отметили, что их обращение к соцсетям является формальностью, а 14% признались, что их изучение влияет на процесс найма.

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