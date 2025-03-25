Всем привет! Подвезли очередную порцию обновлений по нашим платформам. Вот что нового произошло за последнее время: 🤑 uSSP – uAdEx (нажмите чтобы развернуть) - Улучшили статистику на Dashboard , добавили дополнительные срезы для сравнения топ кампаний и площадок по маржинальности и обороту; - Из кабинета паблишера uTraff, убрали отчет Adloox; - Реализован фильтр по типу трафика в отчете по площадкам; - Улучшена точность взвешенного подбора VAST для кампаний на основе цены и Fill-Rate; - Добавлено ограничение количества компаний в VAST для ускорения обхода блока на клиенте; - Обновлены тайминги при работе плеера, ускорен алгоритм обработки рекламных кодов; - Улучшена точность проверки таймаутов при обработке wrapper; - Исправлено обновление списка площадок при групперовке по тегу; - Добавлено копирование дополнительных настроек при копировании рекламных кампаний; - Реализована генерация VAST URL для in-app площадок при их создании; - Добавлены дополнительные идентификаторы улучшающие точность в статистику Protected Media; - Введен новая классификации способа выплаты поставщиков "Цифровые платежные средства "; - Реализована передача publisher id в bid request при коммуникации со сторонними DSP в аукционе; - Улучшена точность работы отчетов для случаев, когда площадка использовала одновременно VAST и VPAID; - Добавлена ссылка на базу знаний с документацией в кабинете администратора; - Внедрен финансовый отчет по маржинальности вебмастера с разбивкой по датам и графической визуализацией данных; - Добавлена опция отключения и включения визуализации загрузки рекламы в SDK видео форматов рекламы; - Добавлен сбор статистики по Creative ID.