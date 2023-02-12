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“Представлял реальную угрозу”: министр обороны Канады о сбитом объекте, чье назначение военные отказываются раскрывать

“Представлял реальную угрозу”: министр обороны Канады о сбитом объекте, чье назначение военные отказываются раскрывать

В субботу министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что неопознанный объект представлял реальную угрозу для гражданской авиации страны, поэтому был сбит.

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