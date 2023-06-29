Военное обозрение

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29 июня – День партизан и подпольщиков в России

29 июня – День партизан и подпольщиков в России

День партизан и подпольщиков отмечают в Российской Федерации 29 июня. Это относительно молодой праздник – ведь его начали отмечать в нашей стране только с 2010 года.

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