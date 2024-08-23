Индия и Китай оспаривают звание крупнейшего покупателя российской нефти

Несмотря на модную экологическую повестку и заявленную приверженность обеих стран безуглеродной экономике, Нью-Дели и Пекин невероятно активно используют грязное ископаемое топливо для обеспечения роста показателей промышленности и выработки электроэнергии во время пика потребления.