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Индия и Китай оспаривают звание крупнейшего покупателя российской нефти

Индия и Китай оспаривают звание крупнейшего покупателя российской нефти

Несмотря на модную экологическую повестку и заявленную приверженность обеих стран безуглеродной экономике, Нью-Дели и Пекин невероятно активно используют грязное ископаемое топливо для обеспечения роста показателей промышленности и выработки электроэнергии во время пика потребления.

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