В Татарстане начали изготавливать подушки для бойцов с СВО

В нижнекамском центре «Милосердие» начали изготавливать подушки для бойцов с СВО. Подушки отшивают получатели социальных услуг отделения дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения «Милосердие» Нижнекамского района.
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